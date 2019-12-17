Роналду установил рекорд в матче «Ювентуса» против «Удинезе»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду благодаря голам в матче с «Удинезе» стал единственным футболистом из ведущих пяти европейских чемпионатов, которому удалось забить как минимум 10 мячей в последних 15 сезонах.