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Тарасов, Роналду или Месси. Слуцкий ответил, кого спасёт из воды

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий побывал на съёмках программы Первого канала «Вечерний Ургант» и ответил на шутливые вопросы ведущего шоу Ивана Урганта, в частности, пошутил над новичком казанцев полузащитником Дмитрием Тарасовым.
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Новости, 26.01.2020, 11:00. Полный выпуск

- Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. В женском одиночном катании золотую медаль завоевала Алёна Косторная. «Серебро» и «бронза» - у Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

Агент Кокорина: Александр не собирается в «Сочи»

Отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его футбольный агент Кирилл Логинов прокомментировал скандальную ситуацию о переходе 28-летнего форварда в «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона.

Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы

На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+27,5), Антон Бабиков - седьмой (+47,1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.На первом месте допустивший два промаха биатлонист из команды ХМАО-Югры Петр Пащенко (26.48,1). На втором месте его земляк Дмитрий Иванов (+10,2), именно он выполнил критерии отбора на грядущий чемпионат Европы.Чемпионат Европы пройдет с 26 февраля — 1 марта в эстонском Отепя.
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Александр Тихонов призвал Виталия Норицына подать в отставку: Если не дано от бога, уйди в сторону

Легендарный российский биатлонист четырехкратный олимпийский чемпион, экс-глава СБР Александр Тихонов поделился мнением о работе главного тренера женской сборной России Виталия Норицына.
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