ФК «Ростов» опроверг слухи об алкоголизме Рагнара Сигурдссона

После ухода Рагнара Сигурдссона из ФК «Ростов» ряд СМИ опубликовал информацию о том, что контракт с ним расторгли из-за его пристрастия к алкоголю. Однако в клубе полностью опровергли эту информацию.