Тарасов проведет сборы с «Рубином»

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов проведет зимние сборы с «Рубином». Информацию об этом подтвердил источник в казанском клубе. Казанцы примут решение о будущем Тарасова по итогам сборов.