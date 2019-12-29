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Шведский лыжник обвинил Большунова в поломке палки в спринте на «Тур де Ски»

Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг обвинил россиянина Александра Большунова в поломке палки, которая произошла на последнем повороте 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
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Вашингтон – Сан-Хосе
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Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс
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Бостон – Эдмонтон
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Каролина – Вашингтон
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Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс
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Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020
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Лос-Анджелес — Филадельфия
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Аризона — Сент-Луис
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Калгари — Чикаго
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Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс
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Колорадо — Виннипег
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Детройт — Сан-Хосе
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Каролина — Монреаль
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Баффало — Тампа-Бэй
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Коламбус — Флорида
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Миннесота — Торонто
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Вегас — Анахайм
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Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс
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Нью-Джерси — Бостон
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Питтсбург — Оттава
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Калгари — Ванкувер
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Анахайм — Филадельфия
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Аризона — Даллас
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Тампа-Бэй — Детройт
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Флорида — Монреаль
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Бостон — Баффало
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Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс
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Коламбус — Чикаго
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Оттава — Нью-Джерси
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Сент-Луис — Виннипег
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02:31:14
Сан-Хосе — Филадельфия
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02:32:00
Ванкувер — Лос-Анджелес
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02:38:16
Вегас — Аризона
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02:40:14
Флорида — Детройт
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02:43:11
Питтсбург — Нэшвилл
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02:53:11
Даллас — Колорадо
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02:52:10
Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:51:48
Тампа-Бэй — Монреаль
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02:43:27
Каролина — Вашингтон
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02:28:37
Сан-Хосе — Лос-Анджелес
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02:26:51
Анахайм — Вегас
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02:34:12
Эдмонтон — Калгари
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02:39:30
Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс
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02:44:25
Колорадо — Миннесота
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02:39:23
Нэшвилл — Питтсбург
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02:37:45
Виннипег — Сент-Луис
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02:48:14
Вашингтон — Коламбус
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02:32:14
Баффало — Бостон
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02:43:49
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
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02:47:28
Нью-Джерси — Торонто
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