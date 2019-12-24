Евгения Медведева прилетела в Красноярск с акулой, а Александра Трусова – с собакой

Перелет от Москвы до Красноярска всего четыре часа, но пассажиры вечернего рейса выглядят уставшими. Без косметики, с чемоданами, а некоторые даже с двумя.