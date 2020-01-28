«Астон Вилла» вышла в финал Кубка Английской лиги

Отличился египетский полузащитник Трезеге. В финальном матче «Астон Вилла» встретится с победителем противостояния между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Ранее ГЛАС сообщал о том, что Ибрагимович помог «Милану» выйти в полуфинал Кубка Италии.