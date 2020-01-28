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Жена Кокорина сообщила, что его перевели во вторую команду «Зенита»

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин проведет остаток сезона во второй команде "сине-бело-голубых", выступающей в третьем по силе дивизионе чемпионата России - первенстве ПФЛ. Об этом сообщила гражданская жена футболиста Дарья Валитова.

Кузнецов: Овечкин не думает о рекорде Гретцки

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Евгений Кузнецов высказался о результативности своего одноклубника Александра Овечкина. Об этом сообщает официальный сайт заокеанской лиги.

«Астон Вилла» вышла в финал Кубка Английской лиги

Отличился египетский полузащитник Трезеге. В финальном матче «Астон Вилла» встретится с победителем противостояния между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Ранее ГЛАС сообщал о том, что Ибрагимович помог «Милану» выйти в полуфинал Кубка Италии.
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Жена Овечкина показала подарки Александру от Коби Брайанта

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия показала подарки, которые ее муж получил от американского баскетболиста Коби Брайанта. Пятикратный чемпион НБА и его 13-летняя дочь Джанна в воскресенье погибли в результате крушения вертолета в Калабасасе, штат Калифорния.

НХЛ. Записи матчей

Анахайм — Тампа-Бэй
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Эдмонтон — Сент-Луис
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Виннипег — Бостон
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Оттава — Вашингтон
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Каролина — Вегас
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Нью-Йорк Рейнджерс — Детройт
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Питтсбург — Филадельфия
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Аризона — Лос-Анджелес
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Нью-Джерси — Нэшвилл
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Баффало — Монреаль
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Сан-Хосе — Ванкувер
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Лос-Анджелес — Тампа-Бэй
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Эдмонтон — Калгари
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Анахайм — Аризона
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Вашингтон — Нэшвилл
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Даллас — Торонто
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02:46:23
Калгари — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:40:26
Баффало — Оттава
Яндекс.Эфир
02:37:20
Сан-Хосе — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:34:10
Ванкувер — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:38:50
Даллас — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:22:00
Нэшвилл — Торонто
Яндекс.Эфир
02:57:25
Оттава — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:43:10
Монреаль — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:38:45
Миннесота — Детройт
Яндекс.Эфир
02:43:25
Коламбус — Виннипег
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