Гараничев будет запасным в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

МОСКВА, 6 декабря. / Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский призер Сочи Евгений Гараничев будет запасным в эстафете на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.