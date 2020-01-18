Рублёв заявил, что у него хватит сил на Australian Open

После побед на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Аделаиде россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от старта на Открытом чемпионате Австралии, который запланирован на 20 января.