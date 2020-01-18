Андрей Рублёв может стать второй ракеткой России

Россиянин Андрей Рублёв, вышедший в финал турнира в Аделаиде, выиграл 11-й матч подряд. Также он стал первым теннисистом с 2004 года, которому удалось выйти в финал на первых двух турнирах сезона.