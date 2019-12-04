Головин помог «Монако» обыграть в гостях «Тулузу»

В среду, 4 декабря, в 22:30 (МСК) в рамках 15-го тура АПЛ начнется матч между футбольными клубами Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. Игра пройдет в Манчестере на поле стадиона «Олд Траффорд».