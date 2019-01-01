Головин помог «Монако» обыграть в гостях «Тулузу»

«Колорадо» выиграл 4-й матч подряд и вышел на 3-е место на Западе

«Колорадо» победил на выезде «Торонто» (3:1) в чемпионате НХЛ. «Эвеланш» выиграли 4-й матч подряд, все – в основное время с разницей не менее чем в две шайбы.