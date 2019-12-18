«Уверен, он сейчас умирает со смеху по пути в банк» - американцы об оставшемся без работы Ковальчуке

«Лос-Анджелес Кингз» на днях поместили Илью Ковальчука на драфт отказов. Таким образом, уже в ближайшее время он обретет статус неограниченно свободного агента.