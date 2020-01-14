Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» взяли четыре из пяти лидирующих мест в ралли «Дакар»

Ралли впервые проходит в Саудовской Аравии. Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» и укрепил свое место в общем зачете.