НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемВалерий Карпин останется тренером ФК «Ростов»Суперсерия, первая авария, Тарасов и Тихонов, смерть, «Легенда №17». Интервью сестры Валерия ХарламоваГлава Федерации гандбола России извинился за «позорную» игру сборной на чемпионате ЕвропыИменитый советский лыжник в очередной раз раскритиковал популярного комментатора«Эрдоган забрал у меня всё». Легенда сборной Турции Шукюр работает таксистом в СШАВалерий Карпин останется тренером ФК «Ростов»Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин не покинет свой пост. Об этом сообщил президент ФК «Ростов» Арташес Аратюнянц в интервью сайту «Матч ТВ».рекламаСетьен – последний тренер, обыгравший «Барселону» на «Камп Ноу»Бывший главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен возглавил «Барселону». Примечательно, что именно 61-летний испанец последним среди коллег побеждал каталонский клуб на «Камп Ноу».НХЛ. Овечкин обогнал Селянне и приблизился к ЛемьеРоссийский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает движение к бомбардирским рекордам в Национальной хоккейной лиге.Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» взяли четыре из пяти лидирующих мест в ралли «Дакар»Ралли впервые проходит в Саудовской Аравии. Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» и укрепил свое место в общем зачете.Никлас Бэкстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном»: 46 млн долларов на 5 летПо текущему контракту, рассчитанному до конца сезона, Бэкстрем получает 6,7 миллиона долларов в год. Летом 32-летний швед мог стать неограниченно свободным агентом.ЦСКА принимает «Реал», «Химки» — «Валенсию», а Моуринью ведет «Тоттенхэм» в 1/16 финала Кубка Англии. Все трансляции 14 январяСтарый Новый год богат на спортивные события. Самые интересные можно будет увидеть на каналах нашего холдинга. 11:50 Хоккей.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаНаполи2 : 0ПеруджаЗавершёнКубок Италии1/8 ФиналаЛацио— : —КремонезеНачало в 12:00Еще 1Кубок Турции1/8 ФиналаСивасспор2 : 0Eни МалатьяспорИдёт 1-й таймКубок Турции1/8 ФиналаИстанбул1 : 1КыркларелиспорЗавершёнЕще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболрекламаЕлизавета Туктамышева — о фото на фоне «Жигулей»: «Идеальная ласточка обнаружена»Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с фанатами забавной фотографией. На снимке девушка сидит на корточках на фоне отечественного автомобиля ВАЗ 2106.НХЛ. Записи матчей02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Раз в 100 лет: форвард «Бостона» исполнил худший буллит в историиМатч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между "Бостоном" и "Филадельфией" завершился уникальным буллитом, который принес победу "Флайерс".реклама