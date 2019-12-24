Главный тренер сборной России рассказал, что ждет Малышко после исключения из состава

Дмитрий Малышко оказался в подвешенном состоянии. Питерский биатлонист не выполнил критерии отбора на январские этапы Кубка мира, а тренерское решение спасло его от исключения из команды ровно на один день.