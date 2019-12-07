НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемРуководитель фан-сектора «Спартака» обвинил Дзюбу в лицемерииСостояние российской гимнастки, сорвавшейся с высоты, стабилизировалосьРезультаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил ОверимаФигурное катание. Финал Гран-при. Пары. Мужчины. Короткие программы (прямая видеотрансляция)Тим Цзю одержал досрочную победу над Джеком БрубейкеромРуководитель фан-сектора «Спартака» обвинил Дзюбу в лицемерииРуководитель фан-сектора московского "Спартака" Валерий Бевз (Валера Амиго) обвинил 31-летнего форварда петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу в лицемерии. Об этом сообщает Sport24.рекламаФанаты «Спартака» объявят бойкот на матче с «Ростовом»Болельщики московского клуба намерены провести только 30 минут на стадионе «Открытие Арена». После этого они его покинут. <~>Семин опроверг информацию о своей отставкеТульский «Арсенал» разгромил со счетом 4:0 московский «Локомотив» в матче 19-го тура чемпионата России. Никаких оснований для отставки нет, считает главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин.Первые среди лучших: российские фигуристы захватили лидерство в финале Гран-при в ТуринеВ короткой программе лучший результат показала Алена Косторная - у нее рекордные в истории оценки. Выступление россиянки оценили в 85,45 балла.ЦСКА победил «Краснодар» в матче молодежного первенства РоссииМосковский ЦСКА обыграл "Краснодар" в матче 19-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу ЦСКА.Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром?ПЕРВЫЙ БОЙ Начнем с конца. Победа Руиса в первом поединке далеко не случайность.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииТамбов— : —ОренбургНачало в 06:00Чемпионат РоссииКраснодар— : —ЦСКАНачало в 08:30Чемпионат РоссииАхмат— : —УфаНачало в 11:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииБорнмут— : —ЛиверпульНачало в 10:00Еще 3Чемпионат ИспанииРеал— : —ЭспаньолНачало в 07:00Чемпионат ИспанииГранада— : —АлавесНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииБоруссия (Менхенгладбах)— : —БаварияНачало в 09:30Еще 5Весь футболрекламаТренер сборной России по биатлону Белозёров не ставит крест на ГараничевеМалышко умеет стрелять, в Латыпове есть уверенность. А кандидатуру Бабикова даже не рассматривали. Мужская сборная России хорошо начала нынешний биатлонный сезон на Кубке мира.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Овечкин рассказал, когда завершит карьеруРоссийский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин высказался о завершении спортивной карьеры в эфире американского телеканала ESPN.реклама