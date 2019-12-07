Тренер сборной России по биатлону Белозёров не ставит крест на Гараничеве

Малышко умеет стрелять, в Латыпове есть уверенность. А кандидатуру Бабикова даже не рассматривали. Мужская сборная России хорошо начала нынешний биатлонный сезон на Кубке мира.