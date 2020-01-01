Моуриньо о желтой: «Я был груб с идиотом»

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поделился мнением о полученной желтой карточке в игре с "Саутгемптоном":Я был груб, но я был груб с идиотом. Я справедливо получил желтую карточку.