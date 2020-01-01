НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемГвардьола рассказал о продолжении работы в «Манчестер Сити»Макгрегор — Серроне: прогноз Дональда Ковбоя Серроне на бой UFC 246Ковальчук реализовал буллит в матче с «Вегасом». 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Непряева преодолела дистанцию за 24 минуты 24,3 секунды.«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя в матче АПЛ«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 2:2.Юношеская Олимпиада: стартует классический хоккей! 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