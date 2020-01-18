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Бауыржан Исламхан – полузащитник сборной Казахстана по футболу, может стать футболистом питерского «Зенита», сообщает Prosports.kz.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиСальвадор— : —ИсландияНачало в 19:00Чемпионат АнглииБернли— : —ЛестерНачало в 09:00Чемпионат АнглииЛиверпуль— : —Манчестер ЮнайтедНачало в 11:30Чемпионат ИспанииМальорка— : —ВаленсияНачало в 06:00Чемпионат ИспанииБетис— : —Реал СосьедадНачало в 08:00Чемпионат ИспанииВильярреал— : —ЭспаньолНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииГерта— : —БаварияНачало в 09:30Чемпионат ГерманииПадерборн— : —БайерНачало в 12:00Весь футболрекламаМакгрегор: у меня есть друзья из Дагестана, а конфликт — с одним парнемБывший чемпион UFC в легком и полулегком весах Конор Макгрегор выразил готовность приехать в Дагестан. «Готов ли приехать в Дагестан ради боя с Хабибом Нурмагомедовым? Да, у меня нет с этим проблем.НХЛ. 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Счет матча - 6:2.рекламаДивизион Харламова оказался лучшим в эстафете хоккейного мастерства на Матче Звезд КХЛКонкурс «Эстафета хоккейного мастерства» заключается в прохождении четырех эстафет, по 5 этапов каждая, учавствует 7 игроков от команды. Первый хоккеист должен передать пас троим бросающим игрокам.