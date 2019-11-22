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Записи матчейЛос-Анджелес - Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас - Сан-Хосе Яндекс.Эфир Аризона — Торонто. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Колорадо. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург Яндекс.Эфир Флорида — Анахайм Яндекс.Эфир Бостон — Баффало. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Каролина — Филадельфия. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Коламбус — Детройт. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон Яндекс.Эфир Монреаль – Оттава Яндекс.Эфир 02:41:23Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:39:32Вегас – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:24Калгари – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:26Даллас – Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:13Чикаго – Каролина Яндекс.Эфир 02:35:24Нэшвилл – Виннипег Яндекс.Эфир 02:46:00Сент-Луис – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:41:43Детройт – Оттава Яндекс.Эфир 02:37:10Нью-Джерси – Бостон Яндекс.Эфир 02:49:54Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:37:54Баффало – Миннесота Яндекс.Эфир 02:36:15Флорида – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:34:42Коламбус – Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:20Аризона – Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Вашингтон – Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:20Чикаго – Баффало Яндекс.Эфир 02:53:00Вегас – Калгари Яндекс.Эфир 02:42:13Сан-Хосе — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:13Ванкувер — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:58Нэшвилл — Чикаго Яндекс.Эфир 02:38:08НХЛ. Сент-Луис — Анахайм. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20. Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Торонто Яндекс.Эфир 02:46:20Филадельфия — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 03:11:00НХЛ. Монреаль — Нью-Джерси. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20. Яндекс.Эфир 02:44:25Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:54:20Баффало — Оттава Яндекс.Эфир 02:50:03Бостон – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:41:23Лос-Анджелес — Вегас Яндекс.Эфир 02:42:15Тампа-Бэй — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:23Эдмонтон — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:20Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:05Миннесота — Каролина Яндекс.Эфир 02:31:40Оттава – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:15Торонто – Бостон Яндекс.Эфир 02:44:50Нью-Джерси – Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:23Вашингтон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:56:01Коламбус – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:30Лос-Анджелес – Детройт Яндекс.Эфир 02:39:50Ванкувер – Даллас Яндекс.Эфир 02:38:20Анахайм Дакс – Сан-Хосе Шаркс Яндекс.Эфир 02:46:00Эдмонтон – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:40Миннесота – Аризона Яндекс.Эфир 02:56:50Тампа-Бэй – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида – Виннипег Яндекс.Эфир 02:51:30Баффало – Каролина Яндекс.Эфир 02:46:16Вегас – Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:10Калгари – Даллас Яндекс.Эфир 02:58:15Филадельфия – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:31:00Нью-Йорк Айлендерс – Торонто Яндекс.Эфир 02:39:00Нью-Джерси – Оттава Яндекс.Эфир Расписание трансляций Гран-при Японии-2019 по фигурному катанию: там выступят Загитова, Косторная, Степанова и БукинС 22 по 24 ноября в японском Саппоро пройдет шестой этап Гран-при-2019 по фигурному катанию NHK Trophy. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.рекламаБэйл отпраздновал выход на Евро флагом «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке». «Реалу» это не понравилосьКонфликт разгорается. Сборная Уэльса всего во второй раз за 60 лет выбралась на крупный турнир – вышла на второй чемпионат Европы подряд.