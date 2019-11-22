Бэйл отпраздновал выход на Евро флагом «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке». «Реалу» это не понравилось

Конфликт разгорается. Сборная Уэльса всего во второй раз за 60 лет выбралась на крупный турнир – вышла на второй чемпионат Европы подряд.