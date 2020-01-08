Фигуристка из России получила травмы на репетиции открытия юношеских Игр

35-летняя российская фигуристка, имя которой не называется, получила серьезные травмы после падения с пяти метров во время репетиции церемонии открытия юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в Лозанне, сообщает SRF.