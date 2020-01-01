НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемБольшунов выиграл индивидуальную гонку в Нове-МестоКокорин рассказал о впечатлениях от первого после возвращения голаВеликобритания отказалась выдавать WADA пробы заподозренного в допинге чемпионаШюррле: когда тренера меняют, мы тоже испытываем чувство виныФинкельштейн — о ситуации с трансляцией боя Олейника на Украине: это дурость политическаяБольшунов выиграл индивидуальную гонку в Нове-МестоВ чешском городе Нове-Место продолжается этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня российский лыжник Александр Большунов был быстрее всех в индивидуальной гонке на 15 км.реклама«Король вернулся»: Макгрегор победил Серроне за 40 секундИрландец поцеловал оппонента в лоб после боя. Ирландец Конор Макгрегор одержал победу в первом раунде над американцем Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246.Александр Овечкин вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛРоссийский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в стартовом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Айлендерс" стал автором первой заброшенной шайбы.Команда дивизиона Боброва стала первым финалистом ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ 2020Команда дивизиона Боброва в первом полуфинале ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ-2020 одержала победу над командой дивизиона Чернышева.Ван Дейк открыл счёт в матче «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал автором первого гола в домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».Фуркад выиграл третью подряд гонку в Рупольдинге, Логинов — 10-йФранцузский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования, завершивший программу 5-го этапа Кубка мира в Рупольдинге.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиСальвадор— : —ИсландияНачало в 19:00Чемпионат АнглииЛиверпуль1 : 0Манчестер ЮнайтедИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииБернли2 : 1ЛестерЗавершёнЧемпионат ИспанииАтлетик Бильбао0 : 0СельтаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииМальорка4 : 1ВаленсияЗавершёнЧемпионат ИспанииБетис3 : 0Реал СосьедадЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииПадерборн0 : 3БайерИдёт 2-й таймЧемпионат ГерманииГерта0 : 4БаварияЗавершёнВесь футболреклама