Большунов выиграл индивидуальную гонку в Нове-Место

В чешском городе Нове-Место продолжается этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня российский лыжник Александр Большунов был быстрее всех в индивидуальной гонке на 15 км.