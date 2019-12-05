Гуменник: если бы не падение, прокат в Финале был бы одним из лучших

Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что прокат короткой программы в Финале Гран-при среди юниоров получился бы у него одним из лучших, если бы не падение с тройного акселя.