Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Норвежец Йоханнес Бё завоевал золото в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском Анси.