Миронова: Шесть промахов — это плохо, да, но ходом было неплохо

Российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась о своем выступлении в пасьюте на этапе Кубка мира во французском Анси. Слова спортсменки приводит портал «Чемпионат».