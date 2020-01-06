Александр Овечкин: «Очень приятно находиться в компании с Селянне»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался после матча с «Оттавой» (6:1). Россиянин забил 683-й и 684-й голы в карьере, разделив с Теему Селянне.11-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ «Без моих парней, моих партнеров я бы этого числа никогда не достиг.