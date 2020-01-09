Клебо может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Дрездене

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо, включённый в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Дрездене (Германия), может пропустить спринт в рамках этих соревнований, сообщает NRK.