Кононов о болельщиках «Спартака»: настоящие фанаты стараются помогать команде, а цель других фанатов - показать себя

«Настоящие фанаты стараются всячески помогать команде. Я за то, чтобы так и происходило — и в радости, и в горести. Я за то, чтобы единство было не на словах, а на деле.