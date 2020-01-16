Шайбы Голышева и Дацюка помогли «Автомобилисту» обыграть «Салават Юлаев»

«Автомобилист» у себя дома переиграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2. Хозяева дважды забросили во втором периоде.