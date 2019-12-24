Шанава победил в коньковым спринте на этапе Кубка мира по лыжам, Пеллегрино – 2-й, Ретивых выбыл в полуфинале

Французский лыжник Люка Шанава одержал победу в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Россиянин Глеб Ретивых выбыл в 1/2 финала.