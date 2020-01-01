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3-й гол Пепе в АПЛ и эмоции Артеты – в обзоре встречи между «Арсеналом» и «МЮ»

В Лондоне завершился центральный матч 21-го тура английской Премьер-лиги. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
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