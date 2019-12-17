В Испании фанаты «Райо Вальекано» кричали украинцу Зозуле «гребаный нацист». Матч не был доигран

Поединок 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был остановлен после первого тайма из-за оскорблений с трибун в адрес украинского форварда гостей Романа Зозули.