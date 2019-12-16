«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю» и вылетел из Кубка лиги

В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Монако» проиграл «Лиллю» со счётом 0:3 и вылетел из турнира. Встреча состоялась в Фонвьее на стадионе «Луи II». Обслуживал матч арбитр Йоан Амель.