Сборная Казахстана лишилась шансов на выход в плей-офф молодежного ЧМ по хоккею

ТАСС, 29 декабря. Финские хоккеисты обыграли казахстанцев со счетом 7:1 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет, сборная Казахстана лишилась шансов на выход в плей-офф и сыграет за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата мира.