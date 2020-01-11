Александрова вышла во 2-й финал WTA в карьере и впервые будет сеяной на «Шлеме»

34-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в финал турнира в китайском Шэньчжэне. В полуфинале она обыграла бывшую первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу – 6:4, 6:3.