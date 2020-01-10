На КМ по биатлону в Оберхофе пройдет мужская эстафета. Логинов не бежит из-за локтя

В немецком Оберхофе на этапе Кубка мира по биатлону сегодня, 11 января, состоится мужская эстафетная гонка. Начало мужской эстафеты запланировано на 16:15 по московскому времени.