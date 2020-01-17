НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемСборная России по хоккею обыграла Канаду на юношеской ОлимпиадеЛыжница Непряева стала второй в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в ЧехииПрямая трансляция боя UFC Конор Макгрегор — Дональд Серроне в КазахстанеП.А. Рожков: ПКР уведомил CAS о вступлении в спор между ВАДА и РУСАДАСлуцкий подобрал двойников футболистов «Рубина» и перешутил в комментариях Дзюбу и КокоринаСборная России по хоккею обыграла Канаду на юношеской ОлимпиадеНа юношеских Олимпийских играх выступают молодые спортсмены, чей возраст не превышает 16-ти лет. Сборная России разгромила главных фаворитом хоккейного соревнования Канаду со счетом: 6:2.рекламаОвечкин обогнал Лемье по общему числу заброшенных в НХЛ шайбРоссийский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевым дублем в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ.Холанд сделал хет-трик за 20 минут в своем дебютном матче за «Боруссию»Новичок дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, выйдя на замену, сумел трижды огорчить голкипера «Аугсбурга».«Это позор. Всегда одно и то же». Лопетеги раскритиковал судейство в матче с «Реалом»Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги в перерыве матча 20-го тура ла лиги с «Реалом» (1:2) высказал недовольство решением судьи отменить гол форварда Люка де Йонга. — Это позор, это позор!Агуэро обошёл Лэмпарда по голам за карьеру в АПЛВ матче 23-го тура английское Премьер-лиги «Манчестер Сити» упустил победу над «Кристал Пэласом» (2:2). Дубль в составе «горожан» оформил нападающий Серхио Агуэро, для которого эти голы стали 178 и 179 в карьере в АПЛ.Франция впервые почти за 3 года выиграла эстафету, не заметив соперников на трассеНорвегия стала второй, Австрия и Россия – следом, но вы этого не увидите.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 1Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииЭйбар1 : 0АтлетикоПерерывЧемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииНаполи0 : 1ФиорентинаПерерывЕще 2Весь футболрекламаРоссийский теннисист Рублев вышел в финал на втором турнире ATP подрядРоссиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, обыграв канадского спортсмена Феликса Оже-Альяссима.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир