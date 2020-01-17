Агуэро обошёл Лэмпарда по голам за карьеру в АПЛ

В матче 23-го тура английское Премьер-лиги «Манчестер Сити» упустил победу над «Кристал Пэласом» (2:2). Дубль в составе «горожан» оформил нападающий Серхио Агуэро, для которого эти голы стали 178 и 179 в карьере в АПЛ.