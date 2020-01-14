Дмитрий Тарасов – о сборах с «Рубином»: «Ждал это время, сейчас я настроен как никогда»

Полузащитник Дмитрий Тарасов, который проходит сборы с «Рубином», описал свои эмоции от занятия в общей группе казанцев. «Самое сложное для футболистов – это время сборов.