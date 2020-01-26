Год назад американец Бейдер вырубил Емельяненко за 35 секунд. В 2020-м за Федора отомстит его ученик

Ученик Федора Вадим Немков — один из самых сильных полутяжей планеты. Некоторое время он находился на втором месте рейтинга Fightmatrix, уступая лишь чемпиону UFC Джону Джонсу.