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Леброн Джеймс обошел Кобе Брайанта в списке лучших снайперов НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место по очкам за карьеру в истории НБА, обойдя в гонке бомбардиров Кобе Брайанта, всю карьеру выступавшего за цвета команды из Лос-Анджелеса.

Нобель Арустамян рассказал, сколько «Краснодар» заработал на трансфере Николая Комличенко

Известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил о финансовых условиях перехода форварда Николая Комличенко из чешского клуба «Млада-Болеслав» в московское «Динамо».
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Год назад американец Бейдер вырубил Емельяненко за 35 секунд. В 2020-м за Федора отомстит его ученик

Ученик Федора Вадим Немков — один из самых сильных полутяжей планеты. Некоторое время он находился на втором месте рейтинга Fightmatrix, уступая лишь чемпиону UFC Джону Джонсу.
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