Весь мир в шоке от смерти Брайанта. О Коби пишет Трамп, Неймар посвящает ему гол

Мир скорбит по Коби Брайанту. 5-кратный чемпион НБА разбился при крушении вертолета в Калифорнии. Все подробности трагического инцидента с вертолетом Брайанта и последние новости — здесь