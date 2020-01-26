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Весь мир в шоке от смерти Брайанта. О Коби пишет Трамп, Неймар посвящает ему гол

Мир скорбит по Коби Брайанту. 5-кратный чемпион НБА разбился при крушении вертолета в Калифорнии. Все подробности трагического инцидента с вертолетом Брайанта и последние новости — здесь
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Вадим Немков высказался о поединке с Райаном Бейдером

Российский полутяжеловес Вадим Немков, которому 9 мая предстоит встретиться с действующим чемпионом Bellator, Райаном Бейдером, воодушевлен тем, что один из самых главных поединков в его карьере состоится в День Победы.
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