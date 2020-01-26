Возвращение Сарри в Неаполь: прогноз на матч «Наполи» — «Ювентус»

Неделю назад Гаттузо признал, что Наполи достиг дна: при нем неаполитанцы проиграли 4 из 5 матчей в серии А. Победа в Кубке Италии над Лацио чуть улучшила настроение, но ситуация в клубе по-прежнему сложная.