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Об этом сообщил сайт команды из столицы Татарстана.рекламаИнцидент с российским гимном: Жуков считает, что капитан канадской молодежки растерялсяПочетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался по поводу поступка капитана молодежной канадской сборной, не снявшего шлем во время исполнения гимна России.Федор Емельяненко отправил соперника в нокаут в первом раундеБоец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко вышел на ринг американцем Куинтоном Джексоном. Российский спортсмен отправил соперника в нокаут в первом же раунде.Клебо выиграл спринт на «Тур де Ски», Ретивых финишировал четвёртымНорвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринтерской гонки на первом этапе «Тур де Ски». Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино, который проиграл норвежцу всего 0,3 секунды.Чемпионат России по фигурному катанию завершился мировыми рекордами Косторной и ЩербаковойФигуристки Анна Щербакова и Алена Косторная побили мировые рекорды на чемпионате России 28 декабря. Чемпионкой РФ в этом виде спорта стала фигуристка Анна Щербакова.ВФЛА: федерация ответит Ласицкене, Сидоровой и Шубенкову в понедельникВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в понедельник даст ответ на открытое письмо российских легкоатлетов Анжелики Сидоровой, Сергея Шубенкова и Марии Ласицкене, сообщила РИА Новости пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал— : —ЧелсиНачало в 09:00Чемпионат АнглииЛиверпуль— : —ВулверхэмптонНачало в 11:30Чемпионат АнглииМанчестер Сити— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 13:00Чемпионат ТурцииСивасспор1 : 0ГезтепеЗавершёнЧемпионат ТурцииАланьяспор— : —КоньяспорНачало в 08:30Еще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —БлэкбернНачало в 10:00Чемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс— : —Халл СитиНачало в 10:00Еще 9Первая лига АнглииГиллингем0 : 0РочдейлИдёт 1-й таймЕще 10Весь футболрекламаОвечкин похоронил «Вашингтон», подарив шайбу русскому вундеркинду. Свечников — злой гений для ОвиПосле того, как Александр Овечкин и Андрей Свечников устроили главную драку плей-офф-2019, казалось, каждая следующая встреча двух русских форвардов будет проходить при повышенном уровне взрывоопасности.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. 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Об этом сообщило издание Monaco-Matin.реклама