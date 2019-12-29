Овечкин похоронил «Вашингтон», подарив шайбу русскому вундеркинду. Свечников — злой гений для Ови

После того, как Александр Овечкин и Андрей Свечников устроили главную драку плей-офф-2019, казалось, каждая следующая встреча двух русских форвардов будет проходить при повышенном уровне взрывоопасности.