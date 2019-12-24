Александр Емельяненко: «Брат не пытался помочь, когда я сидел в тюрьме»

Российский боец Александр Емельяненко рассказал, почему оказался в тюрьме. «Я знаю, за что я отсидел, но я отсидел не за что, за что меня обвиняют. Но я не скажу, за что.