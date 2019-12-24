Александр Емельяненко ответил Федору: «Если я мертв для него, пусть поставит свечку за упокой»

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал «СЭ» слова своего брата Федора Емельяненко. Ранее Емельяненко-старший заявил в интервью Sport24, что Александр для него мертв. — Мертв?