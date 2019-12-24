«Валенсия» с Черышевым спаслась в матче против «Вальядолида»

«Вальядолид» едва не прервал серию без побед в домашнем матче 18-го тура Ла Лиги против «Валенсии». При более-менее равной игре голов не было до 83-й минуты, когда Серхи Гвардиола со штрафного перебросил стенку, и как показал ВАР, голкипер в броске выбил мяч из-за ленточки.