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Соболев вернулся в расположение «Крыльев Советов»

По данным СЭ, вчера вечером нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев вылетел из Москвы в Анталью, чтобы присоединиться к своей команде.Самарцы начали сбор без 22-летнего нападающего, который вел переговоры с ЦСКА.По многим параметрам стороны договорились, но к итоговому соглашению не пришли.
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