В «Реале» исключили покупку нападающего в январе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:0). — У нас было много моментов. В конце концов мы станем забивать.