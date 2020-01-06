Хосеп Гвардиола: Никогда не возглавлю «Манчестер Юнайтед» и «Реал»

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о том, какие команды он бы ни при каких обстоятельствах не захотел тренировать. После Манчестер Сити я не буду работать в МЮ.