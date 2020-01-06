НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемХосеп Гвардиола: Никогда не возглавлю «Манчестер Юнайтед» и «Реал»Поршнева заменит Юрлову-Перхт в составе сборной России на этапе Кубка мира в ОберхофеЛарионов: В МХЛ и ВХЛ — страшная коррупцияВ 2020 году взнос России в бюджет WADA превысит 1 миллион долларов«А мы почему не в курсе?» Траньков отреагировал на слова Авербуха о гонорарахХосеп Гвардиола: Никогда не возглавлю «Манчестер Юнайтед» и «Реал»Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о том, какие команды он бы ни при каких обстоятельствах не захотел тренировать. После Манчестер Сити я не буду работать в МЮ.рекламаКовальчук с поражения начал в «Монреале». Обзор игрового дня НХЛКовальчук в первом матче за Монреаль сделал голевую передачу Ковальчук 3 января после расторжения соглашения с Лос-Анджелесом подписал однолетний двусторонний контракт с Монреалем.Скопинцев подтвердил трансфер в «Динамо»Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев поздравил болельщиков с Рождеством, а также подтвердил свой трансфер в московское «Динамо».Слуцкий ответил игроку «Витесса», заявившему, что он лишился из-за тренера целого года футболаГлавный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на критику нападающего «Витесса» Роя Беренса.«Ливерпуль» объявил о сделке с Nike. Контракт вступит в силу 1 июняАмериканский производитель спортивной экипировки Nike станет новым техническим спонсором «Ливерпуля». Долгосрочный контракт вступит в силу 1 июня 2020 года.Медведев горел с брейком во втором сете с Руудом, но растопил сурового норвежца и вырвал победуМатч под палящим австралийским солнцем.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраКубок английской лигиПолуфиналМанчестер Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 15:00Весь футболреклама«Даже с минутным преимуществом было трудно выиграть». Клебо назвал причину поражения Большунову и УстюговуНорвежский лыжник Йоханнес Клебо считает, что проиграл борьбу за победу в общем зачете «Тур де Ски» из-за провального результата в гонке с раздельным стартом на этапе многодневки в итальянском Тоблахе.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Глава международной федерации тяжелой атлетики Тамаш Аян подозревается в покровительстве допингаОбвинения выдвинул известный журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт. Новый документальный фильм Зеппельта о допинге был показан в минувшее воскресенье.реклама