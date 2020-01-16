«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей

Яков Рылов: «Всегда смотрел матчи звезд по телевизору, и вот теперь я сам участник»

Защитник «Спартака» Яков Рылов поделился впечатлениями от вызова на ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ 2020. — Очень рад впервые принять участие в Матче Звезд КХЛ. Надеюсь, не испорчу праздник.