«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей

Кровавая стычка Овечкина из «Вашингтона» и Вуда из «Нью-Джерси» попала на видео

Видео, на котором запечатлено, как нападающий «Нью-Джерси Девилз» Майлс Вуд разбил лицо в кровь капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, появилось в Сети.