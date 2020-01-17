«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублейРезцова об ошибке соперницы: ко мне не может быть никаких штрафовИсточник: заказчиком покушения на Ковачевича был бывший игрок «Реала»Шахматы. Александра Горячкина довольна ходом чемпионского матчаЦСКА переиграл «Басконию» и обогнал «Барселону» в таблице Евролиги, «Зенит» опустился на последнее место, уступив «Валенсии»«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублейПятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн руб. в пользу ООО «Агроком Холдинг», соответствующая информация опубликована в материалах суда.рекламаКровавая стычка Овечкина из «Вашингтона» и Вуда из «Нью-Джерси» попала на видеоВидео, на котором запечатлено, как нападающий «Нью-Джерси Девилз» Майлс Вуд разбил лицо в кровь капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, появилось в Сети.Лучшие моменты женской эстафеты, в которой Россия не попала даже в десяткуНорвегия опять в топе.«Интер» объявил о подписании контракта с защитником «Манчестер Юнайтед» Эшли ЯнгомЗащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг продолжит карьеру в миланском «Интере». О переходе 34-летнего англичанина итальянский клуб объявил на официальном сайте.Гендир «Зенита»: по кандидатуре Исламхана советовались с АршавинымГенеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев сказал РИА Новости, что советовался с Андреем Аршавиным по кандидатуре футболиста Бауыржана Исламхана.Украинский клуб расторг контракт с игроком из-за его поездки в РоссиюФутбольный клуб «Агробизнес» из города Волочиск на своем официальном сайте объявил о расставании с нападающим Игорем Сикорским. Причина — посещение игроком России.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЛеганес0 : 3ХетафеИдёт 2-й таймЧемпионат ГерманииШальке-042 : 0Боруссия (Менхенгладбах)ЗавершёнЧемпионат ТурцииАнкарагюджю0 : 1КоньяспорЗавершёнКубок Франции1/16 ФиналаГранвиль0 : 0МарсельИдёт 2-й таймВесь футболрекламаПрезидент «Машук КМВ» подтвердил, что игроки команды делали ставки на спортПрезидент «Машук КМВ» Александр Сахтариди подтвердил информацию, что футболисты его клуба делали ставки на спорт. «Футболисты ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за «Машук КМВ»?НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир У лыжников Сергея и Елены Устюговых родилась дочь КираВ семье российских лыжников Сергея и Елены Устюговых родилась дочь. Девочку назвали Кирой. «Сегодня, 17 января 2020 года, у Сергея и Елены Устюговых родилась дочь Кира!реклама